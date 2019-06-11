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Bodrum’da görüldü! Nadir rastlanan bir tür

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamuflaj desenini andıran kanatlara sahip olan 'Daphnis Nerii' diğer adıyla mekik kelebeği görüldü.

21:11 -
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Bodrum’da görüldü! Nadir rastlanan bir tür

Omurça Mahallesi’nde oturan Faysal Şefkatlioğlu bu sabah evinin bahçesinde, daha önce görmediği bir kelebekle karşılaştı. Kelebeğin fotoğraflarını çeken Şefkatlioğlu, sosyal medyadan paylaştı.

Yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle askeri kamuflajı andıran deseni, iri boyu ve uzun ince kanatları ile dikkat çeken kelebek, yaklaşık 1 saat evin bahçesinde kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirdikten sonra gözden kayboldu.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri kelebeğin ‘Daphnis Nerii’ (mekik) türü olduğunu belirterek, yılın bu zamanlarında Bodrum ve çevresinde görüldüğünü kaydetti.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:12 11.06.2019
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