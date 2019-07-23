Bodrum’da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp

Bugün sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Bodrum’un Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Suda bitkin haldeki yabancı uyruklu 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Burada hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibi tarafından kaçak göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden, kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için ise Sahil Güvenlik tarafından 1 helikopter ve 3 bot ile havadan denizden arama kurtama çalışması başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bodrum (DHA)