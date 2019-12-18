Bodrum’da kaçak yapılaşmaya geçit yok

CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele devam ederken, imara aykırılıklar nedeniyle Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilen yapılarda da yıkım işlemleri sürdürülüyor.

TEK TEK YIKILIYOR

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Koordinasyon Şefliği ekipleri, Güvercinlik ve Küçükbük Mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentiler ile ilgili çalışma yaptı. Bazı yapı sahipleri, belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapıların yıkımını ise belediye ekipleri yaptı.

İMAR SUÇU EN ÇOK BODRUM'DA İŞLENİYOR

Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Bodrum’da yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan ‘Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği'nin süreceği bildirildi.

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İMAR BARIŞINDAN 59 BİN YAPI FAYDALANDI

Bodrum'da Yapı kayıt belgesi alarak imar barışından faydalanan 59 bin yapının olduğu öğrenildi. Bu yapılardan 27 bini yapı kayıt belgesini ibraz etmiş durumda. Belediye, binalara yapılan kaçak bölümleri de tespit ederek yıkımını sağlıyor. Yarımada genelinde 5 bine yakın kaçak yapının (imara aykırı eklenti) varlığından söz ediliyor.