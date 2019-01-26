Bodrum’da nişanlı çift sel sularına kapıldı

Bodrum'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Mumcular Mahallesinde sele dönüştü. Gece saatlerinde bir nişan merasiminden otomobilleri ile dönen 27 yaşındaki Çağlar Bencik ile iki aylık nişanlısı Billur Atik, Akarca Mevkiinde taşan dereye kapıldı.

Mumcular Mahallesi Akarca Mevkinde araçları su alarak stop eden çift bir anda suların yükselmesiyle akıntıda sürüklenmeye başladı. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaşın haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Belediye ve AKUT ekipleri geldi.

İkisinin de cansız bedenine ulaşıldı

Yapılan ilk kurtarma çalışmalarında, öğretmen olan 23 yaşındaki Billur Atik'in cansız bedenine ulaşıldı. Elektrik teknisyeni Çağlar Bencik'i arama çalışmaları ise gece boyunca sürdü. Sabah saatlerinde Bencik’in de cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çift önümüzdeki yıl evlenme planları yaptıkları öğrenildi. Derenin başına gelen Bencik yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Buse’den hâlâ haber yok

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları ise devam ediyor. Jandarma ekipleri kayalıkların arasında Buse’nin çantasını buldu. Dereye uçan otomobilden kurtularak, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Buse Acar’ın annesi Ayla Akkın'ın ilk sözü ise “Kızım bulundu mu?” oldu.

MUĞLA (İHA)