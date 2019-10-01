Bodrum’da polis şüpheli kovalamacası

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul’dan getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun, ilçede satılacağı bilgisi üzerine çalışma

başlattı.

Plakası tespit edilen şüpheli otomobil polis ekiplerinin ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurulmak istendi. Polisin “dur” ihtarına rağmen kaçan iki şüpheli ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kaldırıma çarparak duran otomobildeki iki kişi daha sonra bir süre yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şüpheli O.Ç, ekipler tarafından gözaltına alınırken kaçan diğer zanlının yakalanmasına çalışılıyor. Ekipler, otomobilde yapılan aramalarda ise 1 kilogram toz esrar, 400 uyuşturucu hap ile 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA