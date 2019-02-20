Son dakika haberi… Deniz ve hava ulaşımına sis engeli!

İstanbul’da, dün geceden itibaren etkisini gösteren ve öğle saatlerinde kaybolan sis, tekrar etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle, şehir hatları vapurları ile özel işletmelere ait tekne seferleri iptal edilirken, vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir” denildi. Özel işletmelere ait tekne seferi de iptal edildi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri, saat 18.00 itibariyle askıya alındı. Marmara Denizi’nde gemiler Yenikapı açıklarında bekletilirken, Karadeniz’de ise Kumköy açıklarında demirledi.

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Çamlıca tepesinden sis bulutu kameraya yansıdı. Görüntülerde binaların sis bulutu arasında kaybolduğu görülüyor.

Deniz seferlerdeki iptaller toplu taşımada yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve Marmaray’da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Deniz seferlerinin iptal edildiğinden habersiz iskelelere gelen vatandaşlar, bir süre iskele önlerinde bekledi. Seferlerin sis dağılana kadar yapılamayacağını öğrenen vatandaşlar dolmuş ve taksilere hücum etti.

HAVA ULAŞIMINI DA ENGELLEDİ

Öte yandan İstanbul’da aksam saatlerinde bastıran sis nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’da iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendiriliyor. Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları’nın Marsilya İstanbul uçağı Ankara’ya, Kiev – İstanbul seferi İzmir’e, Viyana-İstanbul uçağı Ankara’ya, Minks-İstanbul uçağı, Ankara’ya yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN İPTAL EDİLEN SEFERLER

20.55 TK 7524 Antalya

21.35 TK 7256 Ankara

21.40 TK 7518 İzmir

22.20 TK 2984 Ankara

22.35 TK 7514 İzmir

22.45 TK7286 Konya

22.45 TK7224 Erzincan

22.55 TK7264 Adana

00.15 TK 2918 İzmir

Sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. DHA