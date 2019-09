Boğazda kaçak midye avlayan tekne battı

Üsküdar’da Boğaz’da belirlenen alan dışında midye avlayan iki tekne Beylerbeyi açıklarına geldiklerinde teknelerden biri alabora oldu. Batan teknenin içinde bulunan 3 kişinin yardımına arkadaşları yetişti. Midyeciler, arkadaşlarının teknesine çıkartırılırken tekne tamamen denize gömüldü.

Diğer teknede bulunan midyeciler arkadaşlarını kurtardıktan sonra gözden kayboldu. Kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknenin batma anını gören Ümit Topal, “İki tane midyeci, midye çıkartıyorlar her sabah burada. Bir tanesi su aldı, battı zaten. Diğer tekneden can simidi attılar, arkadaşlarının birini bıraktılar hatta sürüklendi oraya kadar, sonra can simidi attılar. Tekne geldi kurtardı. Tam orada battı tekne” dedi.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA