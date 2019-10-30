Boğaziçi’nin Cumhurbaşkanlığına devrine İmamoğlu’ndan ilk tepki!

İstanbul Boğazı'nda İBB ait olan yetkiler, başkan ve yöneticileri ile üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak yeni kurullara devredilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı 28 maddelik kanun tasarısı ile idare heyetindeki İmamoğlu’nun ve İBB’ye ait Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetkileri de elinden alınmış olacak. Ayrıca yeni düzenleme ile kaçak yapıların yerine yeni binaların yapılmasına izin verileceği belirtiliyor.

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İMAMOĞLU’NDAN İLK TEPKİ

Konuyla ilgili olarak Euronews’e konuşan İmamoğlu, hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin davetiyle Strasbourg’da bulunan İmamoğlu, “İstanbul'un hukuku olan her şeyi yine hukuk yoluyla elde etmek istiyoruz. Hukukumuzu o anlamda sonuna kadar İstanbul halkı lehine kullanırız. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani Yunus Emre'nin de dediği gibi “Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san” eğer sayın Cumhurbaşkanı biliyorsa, bu sözü de hatırlatmak isterim kendisine” şeklinde konuştu.