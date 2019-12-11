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Bolu Dağı Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, perşembe saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak ulaşıma kapalı kalacak.

22:42 -
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Bolu Dağı Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde 12 Aralık günü yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel perşembe saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

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Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından Twitter’dan yapılan duyuru şöyle:

“Bolu Dağı Tüneli’nde 12 Aralık günü saat 14.00-15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlanacaktır.”

Ankara Bolu D-100 Haber istanbul otomobil Perşembe trafik Türkiye Twitter yangın
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