Bolu Dağı Tüneli’nde kar yağışı başladı

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı ve TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde devam ediyor.

Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli'nde etkili oluyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor.

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Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarıyor. İHA