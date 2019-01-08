Bolu Dağı’nda TIR’lara aralıklarla geçiş izni veriliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde bir kamyonun arızalanması üzerine kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede Darıyerihasanbey mevkisinde arızalanan kamyon, çekici yardımıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yeniden ulaşıma açılan yolda tırların geçişlerine izin verilmiyor. Yolun ulaşıma kapalı kaldığı sürede, bölgeden geçmek isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu’na yönlendirildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

BEKLEYEN TIR’LARA ÇAY KAHVE

Düzce tarafında yol kenarında bekleyen TIR sürücülerine Kızılay Batı Karadeniz Bölge Lojistik ve Afet Merkezi tarafından sıcak çay, kahve, çorba ve kek dağıtıldı.

Kızılay görevlisi Nilüfer Öztürk, “Türk Kızılay’ı Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi olarak her türlü organizasyona hazırız. Şu anda yolumuz kapalı ve buna dayalı olarak yolda kalan vatandaşlarımıza sıcak ikramlar veriyoruz. Çay, çorba, kahve, bir yandan da kek ikram ediyoruz. Yol açılana kadar hizmetimiz devam edecek” dedi.

Karayolları ekiplerinin beyaza bürünen yolda kar küreme çalışmaları sürüyor. Yolda küçük araçların geçişi ise sorunsuz şekilde sağlanıyor.

AA-DHA