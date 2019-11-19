Bolu’da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, 1 ahır yandı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi’nde sabaha karşı Muammer Öztürk’e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk’ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk’e ait evlere de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı. 4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı

yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. (AA)