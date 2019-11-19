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Bolu’da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, 1 ahır yandı

Bolu'da bir köyde çıkan yangında 4 ev, 6 samanlık ve bir ahır yandı.

10:15 -
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Bolu’da bir köyde 4 ev, 6 samanlık, 1 ahır yandı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyü Devren Mahallesi’nde sabaha karşı Muammer Öztürk’e ait evin elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, Öztürk’ün evinin yanı sıra Halit, Yetiş ve Adem Öztürk’e ait evlere de sıçradı.

Yangında 4 ev, 6 samanlık ve 1 ahır yandı. Foto: AA

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışması başlatıldı. 4 ev, 6 samanlık ve bir ahırın yandığı ve can kaybının yaşanmadığı
yangını, uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. (AA)

 

Yangının bir evdeki elektrik panosundan çıktığı öğrenildi. Foto: AA

Bolu Haber yangın
Son güncelleme: 10:25 19.11.2019
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