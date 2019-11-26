Bolu’da cinayet davası sonrası adliyede kavga

Olay, Ocak ayında merkeze bağlı Bahçeköyü'nde meydana geldi. Oğuzhan Özdoğan (16), evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri 2 gün boyunca bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Aramalar sonucu Özdoğan'ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, Özdoğan'ın silahla vurulup dereye atıldığını belirledi.

SİLAHLI ŞAKA KURBANI OLMUŞTU

Ölümü ile ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan’ın olay günü en son yakın arkadaşları olan A.G. ve S.Ö. ile birlikte olduğunu tespit etti. A.G. ve S.Ö., Oğuzhan Özdoğan’ı silahla şaka yaparken kazara öldürdüklerini itiraf etti. A.G. ve S.Ö.’nün olayın ardından Özdoğan’ı dere kenarındaki çalılıklara saklayıp, üzerini çamurla örttükleri de ortaya çıktı. Olayın ardından silahı ateşleyen A.G. tutuklanırken, S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘çocuğu kasten öldürme’ suçlarından yargılanan tutuklu sanık A.G. ve tutuksuz sanık S.Ö. hakim karşısına çıktı. Olayın taraflarının çocuk olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada sanıklardan S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, A.G.’nin tutuklu, S.Ö.’nün de tutuksuz yargılanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

KAVGA ÇIKTI

Mahkemenin S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebinin reddetmesiyle ölen Oğuzhan Özdoğan’ın annesi Ayşegül Özdoğan fenalaştı. Özdoğan ve yakınları duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Burada aile bireyleri karara tepki gösterdi. Taraflar arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle davanın tarafları adliye dışına çıkarıldı. Ancak kavga adliye bahçesinde de sürdü. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya polis müdahale etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Oğuzhan Özdoğan’ın bir akrabası “Kan davası başlamıştır” diye bağırdı. Polisin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı. Kavganın tarafları adliye bahçesinden de uzaklaştırıldı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Oğuzhan Özdoğan’ın babaannesi Sabriye Özdoğan, “Benim çocuğumu 2 gün çamurun içinde bıraktılar. Arayıp bulmadılar benim yavrumu” diye konuştu. (DHA)