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Bolu’da sel! D-100’ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Bolu'da etkili olan yağmur nedeniyle Rüzgarlar ve Çaygökpınar köylerinde dereler taştı. Merkez Mahallesi sular altında kaldı, D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı.

17:22 -
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Bolu’da saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Rüzgarlar köyünde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı. Köyün Merkez Mahallesi, sular altında kaldı. Sel, ağaçları yerinden sökerken bazı traktör ve otomobiller de sulara gömüldü. Çaygökpınar köyünde de aynı isimli dere taştı. Köyün bir bölümü sular altında kaldı.

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D-100 Karayolu’nun Ankara yönü, Çaydurt mevkiinden trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi. Derenin, yolu sular altına bırakma ihtimaline karşı araç geçişine izin verilmiyor. DHA

Son güncelleme: android-time 17:32 19.06.2019
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