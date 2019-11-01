TEM Otoyolu’nda ilerleyen TIR’ın lastiği yerinden koptu

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan tırın sağ tarafında bulunan lastiklerinden birisi yerinden çıkarak yola fırladı.

TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatmış bir halde devrilme riskiyle karşı karşıya uzun süre ilerledikten sonra sürücüsü tarafından güçlükle emniyet şeridine çekilebildi.

Şans eseri herhangi bir kazaya neden olmayan olayda lastiğin fırladığını gören ve o anları cep telefonlarıyla görüntüleyen diğer sürücüler de büyük korku yaşadı. (İHA)