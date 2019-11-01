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TEM Otoyolu’nda ilerleyen TIR’ın lastiği yerinden koptu

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan TIR, uzun süre yan yatmış şekilde yoluna devam etmek zorunda kaldı. Aracın tehlikeli yolculuğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

13:24 -
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Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan tırın sağ tarafında bulunan lastiklerinden birisi yerinden çıkarak yola fırladı.

TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatmış bir halde devrilme riskiyle karşı karşıya uzun süre ilerledikten sonra sürücüsü tarafından güçlükle emniyet şeridine çekilebildi.

Lastiği kopan TIR yola bir süre böyle devam etmek zorunda kaldı. Foto: İHA

Şans eseri herhangi bir kazaya neden olmayan olayda lastiğin fırladığını gören ve o anları cep telefonlarıyla görüntüleyen diğer sürücüler de büyük korku yaşadı. (İHA)

Bolu Emniyet istanbul yağmur
Son güncelleme: 13:31 01.11.2019
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