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Bombalı eylem yapacağı değerlendirilen iki IŞİD’li yakalandı

Suriye'de terör örgütü IŞİD'in ağır silah ile mühimmat sorumlusu oldukları ve yasa dışı yollardan Adana'ya gelerek Türkiye'de bombalı eylem yapacakları değerlendirilen iki zanlı operasyonla yakalanırken evlerde bomba köpekleri eşliğinde arama yaptı.

10:01 -
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Bombalı eylem yapacağı değerlendirilen iki IŞİD’li yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’nin İdlib ilinde terör örgütü IŞİD’in ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu öne sürülen F.H. ve M.H.’nin yasa dışı yollardan Adana’ya geldiğini belirledi.

Polis, zanlıların Türkiye’de bombalı eylem yapacağını değerlendirerek zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler kısa sürede zanlıların Onur Mahallesi’nde iki ayrı evde saklandığını tespit ederek baskın düzenledi. Zırhlı araçlarla evin etrafını saran polis, uzun namlulu silahlarla eve giriş yaptı. Terör polisi evde ve çevresinde emniyeti aldıktan sonra hassas burunlu bomba köpekleriyle evde arama yaptı.

Ancak yapılan aramada evde bomba bulunamadı. Polis, evdeki dijital malzemelere el koydu. Yakalanan iki zanlı, emniyete götürülerek sorguya alınırken şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların Suriye’de terör örgütü IŞİD adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflarda ortaya çıktı.

İHA

Son güncelleme: android-time 10:07 01.06.2019
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