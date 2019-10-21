Borçlarını ödeyemeyince 41 yıl kimliksiz gezdi

Adıyaman’da borçlarını ödeyemediği için terk ettiği evine 41 yıl sonra dönen 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin hakkındaki gaiplik kararını kaldırmasının ardından kimlik alabilmek amacıyla Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne başvurdu.

YILLAR SONRA AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Yapılan incelemelerin ardından Özer’in başvurusu kabul edildi. Özer, işlemlerin ardından kimliğine kavuştu. Mehmet Emin Özer, yaptığı açıklamada, kimliğini almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya’da kimlik çıkarmak için gittiği nüfus müdürlüğündeki yetkililerin çabasıyla ailesiyle bir araya gelmişti. Özer hakkında verilen gaiplik kararı da Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. (AA)