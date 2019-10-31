Börü nedir, ne anlama geliyor?

Börü, eski Türkçe'den gelen sözlük anlamı ile kurt, yiğit, bahadır ve cesur anlamına gelmektedir. Kurt anlamına gelen bu ifade, mitolojik bir ifade de vermektedir. Yalnızca hayan olan kurt değil kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı eserlerinde sık sık bahsettiği, Kürşad’ın 40 çerisinden biri olan kadim Türk savaşçıdır. Türkçe’de bir çok anlam içeren kelimedir. Kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise tanrı dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Çin kaynaklı Ergenekon destanı yazıtlarında, Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt tanrıyı ifade etmiştir. Türk mitolojisi’ne göre her yüzyılda ya da yarı yüzyılda bir gökten kut getiren gök mavisi büyük kurt anlamına da gelir.