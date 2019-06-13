Boş pankart üniversiteye almadılar! Gerekçesi ise trajikomik..

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni dün Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bulunan Cemil Birsel Konferans salonunda gerçekleşti. Mezuniyet töreni öncesi salona üzerinde herhangi bir şey yazmayan pankartla girmeye çalışan öğrencileri özel güvenlik görevlileri salona almadı.

Yeni Yaşam'dan Tolga Balcı'nın haberine göre, Mezuniyet töreninde yaşanan olayla ilgili açıklama yapan gazetecilik bölümü mezunu Dilek Sarıgül, “Bize mezuniyet töreni provasında Dekan Yardımcısı Burcu Kaya Erdem tarafından ‘Politik bir söylem içermezse pankart açılmasına izin verileceği' söylendi. Biz de buna tepki olarak boş beyaz bir pankart açmak istedik' dedi.

PHOTOSHOP’LA İSTEDİĞİNİZİ YAZARSINIZ

Sarıgül yaşananları şöyle anlattı: “Kısa süren bir bekleyişten sonra Dekan Yardımcıları Ümit Sarı ve Burcu Erdem Kaya, boş pankartın salonda açılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Dekan Yardımcısı Ümit Sarı pankartın içeri alınmama gerekçesi olarak ‘Bu pankart boş, boş pankarta Photoshop’la istediğinizi yazarsınız' dedi. Pankartı hocalar polise teslim etti ve biz içeri öyle girdik.”

ÜNİVERSİTELERİN İÇİ BOŞALTILDI

İstanbul Üniversitesi'nde polis, güvenlik ve okul yönetiminin öğrenciler üzerindeki son dönemde artan baskısını göz önünde bulundurarak pankart açmaya karar verdiklerini belirten Recep Çapan neden boş pankart hazırladıklarını ise şu sözlerle anlattı:

“Biz, pankartta yazılı bir şey olsun istedik ilk önce ama ne yazılacak ne de söylenecek pek bir şey yoktu aslında. İktidarın bütün toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini en iyi şekilde boş bir pankart ile yansıtabiliriz diye düşündük. Öğrenciler, gazeteciler ve akademisyenler üzerinde yükselen bu karanlığın etkilerini, medya eliyle yapılan ‘görmezden gelmeyi, Türkiye'de kendisini aydın diye tanımlayan kesimlerin ‘söyleme' zorunluluğunu, sansürü ve otosansürü, akademinin ve üniversitenin içinin nasıl boşaltıldığını boş bir pankart ile anlatabiliriz diye düşündük.”

PANKART ALININCA BOŞ ELLERİNİ KALDIRIP ‘BU BİR PANKARTTIR’ DİYE BAĞIRDI

Pankartlarına el konulduktan sonra tören esnasında en öne geçip ellerini havaya kaldırarak ‘bu bir pankarttır' diye bağırdıklarını belirten Çapan, “Hocalarımızın aklına ‘Bu pankart boş photoshop ile istediklerini yazabilirler' fikrinin gelmiş olması bile durumun ne kadar içler acısı olduğunu açıkça gösteriyor” dedi. Tören sona erdikten sonra çıkışta pankartı özel güvenliklerden teslim alan öğrenciler İletişim Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısı önünde boş pankartlarıyla fotoğraf çekildi.