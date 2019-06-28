Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü

Olay, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi’nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktı.

Sokakta yürüdüğü sırada 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat C.’nin silahlı saldırısına uğrayan kadın, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan koca otomobili ile bölgeden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaplan’ın cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından cenaze aracı ile Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Murat C.’yi kısa sürede gözaltına aldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Filiz Kaplan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı’na getirildi. Burada aile bireyleri, iş arkadaşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Daha sonra omuzlara alınan Kaplan’ın cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi.

(DHA)