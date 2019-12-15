Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boşanma kavgası: İkisi ağır 12 yaralı

Diyarbakır’da, iddiaya göre boşanma meselesi nedeni ile çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

13:32 -
Haberler Gündem
Boşanma kavgası: İkisi ağır 12 yaralı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, daha önce çocukları boşanan iki aile, mahalle meydanında karşılaştı.

Burada çıkan tartışmanın ardından kız tarafı yakınlarını da toplayarak erkek tarafının evini bastı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2’si ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.  Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi gitti.

Kavgada M.K., A.K., F.K. ile kavgayı ayırmak isteyen H.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin silahla yaralandığı kaydedildi. Taş ve sopalarla yaralananların arasında kadınların da olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri ailelerin evi ile bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

aile Diyarbakır Haber kavga Polis Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more