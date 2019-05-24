Botanik Park kurdu, Atatürk adını verdi ve belediyeye teslim etti

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümüne özel, Atakum ilçesinin Güzelyurt Mahallesi’nde toplamda 10 dönümlük arazide emekli öğretmen Recep Öztürk tarafında yapılan 100. Yıl Atatürk Botanik Orman Parkı’nın açılışı gerçekleşti. Yarım asır öğretmenlik görevini sürdürdükten sonra emekli olan 85 yaşındaki Recep Öztürk’ün kendi emeği ile kendisine ait arazide yaptığı orman parkının açılışını Samsun Valisi Osman Kaymak ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci yaptı.

HER YERE FİDAN DİKTİ

Emekli öğretmen Recep Öztürk, köy enstitüsünün kendisine azimli olmayı öğrettiğini, toprak ve vatan sevgisini nakış nakış işlediğini ifade ederek, “İngilizce öğretmeni olduğum için Amerika ve Avrupa’da tercümanlık yaptım. 45 ülkeye gittim. Özellikle İngiltere’de insanların doğaya verdikleri değerden çok etkilendim. Londra’nın etrafında fidan üretim merkezleri vardı. Oradan esinlenerek ben de 25 yıl önce Doğa Güzelleştirme Merkezi’ni kurdum. Cumhuriyet’in 100. yılı şerefine de bu merkezde yetiştirdiğim 360 bin fidanı ülkenin dört bir yanına gönderdim. Refüjlere fidan diktim ve küçük ormanlar oluşturdum. Elimin değdiği her yere fidan diktim” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENİN ADI YAŞAYACAK

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise parkın artık kendisine teslim olduğunu belirterek, ‘Buraya halkın gelip görmesini sağlayacak tüm çalışmaları yapacağız. Park her yerde bulunur bu eserin sahibinin 85 yaşında olması ve bugünü uzun yıllar önce düşündüğünü bu ülkenin gençlerine anlatmak lazım. Burada asıl niyet çok önemli. Recep öğretmenimizin varlığı ve anlayışı çok önemli. Bu tavrın Türkiye’de pek benzeri yok. Öğretmenimizin adı bir başka yerde yaşatılmayı hak ediyor. Bundan sonrası belediyemizin görevi. Sizin gibi öğretmenlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.