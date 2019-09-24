Botları su alan kaçak göçmenlerin ölüm kalım savaşı!

Perşembe günü, sabah saatlerinde Enez ilçesi sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan ve içerisinde çocuk ile kadınlarında bulunduğu lastik bot, su almaya başladı.

BAZI GÖÇMENLER SUYA DÜŞTÜ

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle bazı kaçaklar denize düştü. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede batmak üzere olan bota ulaştı. Ekipler, denize düşen kaçakları kendileri de suya girerek can simitleriyle Sahil Güvenlik botuna aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Enez Limanı’na çıkarılan 39 kaçak göçmenden boğulma tehlikesi geçiren, 3’ü çocuk 10 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)