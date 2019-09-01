Böyle isyan etti: Köpek bile ekmek yediği çanağa pislemiyor

Evrenseki Mahallesi’nde bulunan oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan H.M., iş yerinden dün gece saatlerinde, yaklaşık 1500 gram altın ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu. Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemelerde H.M.’nin 07 ADC 646 plakalı otomobille Alanya’ya yönüne gittiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takibin ardından H.M.’yi Oba Mahallesi’ndeki otelde yakaladı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

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ALTINLARI TOPLADIĞI ANLAR KAMERADA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Hüsnü M.’nin çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çaldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüsnü M.’nin vitrindeki altınları toplayıp işyerinin arkada kısmına götürdüğü görülüyor.

‘SANA EKMEK VERDİK’

Diğer yandan Hüsnü M., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği sırada gelen işyeri sahibi Ali Barman, “Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile ekmek yediği çanağa pislemiyor” diye tepki gösterdi.

İş yeri sahibi Barman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsnü M.’nin bir ay önce yanında sigortalı işe başladığını belirterek, “Cuma namazı saatinde biz yokken boşluktan fırsat bularak 1.5 kilo altını alıp kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarıyla yakalandı. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. DHA