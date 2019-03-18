Böyle vahşet görülmedi!

Olay önceki gün Urla'daki İTO Kent Sitesi içinde yaşandı. Lüks villaların yer aldığı sitede yaşayan vatandaşlar, bir kedinin sırtından girip karnından çıkan bir ok ile öldürüldüğünü

gördü. Vicdanları sızlatan bu sarsıcı vaka üzerine hayvanseverler harekete geçerek Urla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık incelemesinde, katliamda

kullanılan silahın talim oku değil, üstünde hindi tüyü olan profesyonel ok olduğu tespit edildi. Faili bulmak için soruşturma başlatan savcılığın, 17 tanığın işaret ettiği bir şüpheli şahıs

üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Failin, güvenlik sistemi olan sitede evi bulunan bir şahıs olduğu üstünde duruluyor.

URLA'DA HAYVAN KATLİAMI ARTTI

Urla Hayvan Hakları Platformu sözcülerinden Ender Ülger, bu vakanın ilk olmadığını, Urla'da yıllardan beri hayvanların zehirlenerek öldürüldüğünü açıkladı. Ülger, hayvanları zehirli

yiyeceklerle katletme vakalarının, İTO Kent Sitesi'nin yanısıra İskele mevkii ve Atatürk Mahallesi Gazeteciler Sitesi civarında yoğunlaştığını bildirdi. Üst üste meydana gelen bu

vakaların güvenlik zafiyeti göstergesi olduğunu öne süren Ülger, İçişleri Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Urla Kaymakamlığı'na, güvenlik güçlerini harekete geçirip faillerin bulunarak

yargıya teslim edilmesi ve suçun oluşmadan önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Platform, Urla Kaymakamlığı'na bu konudaki talepleri içeren yeni bir

dilekçe verdi.



ÇOCUKLARIN CANI DA TEHLİKEDE

Ülger, “KİHAYKO Urla Şube Başkanı olan eşim, bir gün Şehit Jandarma Komando Birol Akgün Çocuk Parkı'nda çimenlerin üzerine düştü. Elini yüzüne sürdükten sonra yüzünde morarma ve şişlikler oluştu. Hastane laboratuarında yapılan incelemede eşimin yüzüne zehir bulaştığı saptandı. Anlaşıldı ki, katillerin hayvanları öldürmek için failin saçtığı zehir eşime de bulaşmış. Görüldüğü gibi, sadece hayvanların değil, halk sağlığı ve parkta oynayan çocukların da can güvenliği tehdit altında. Bunu yapanlar vicdansız” dedi.

“CEZALAR CAYDIRICI OLSUN”

Platform üyesi Fisun Kuas da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin caydırıcı kanunlar hazırlamasını istedi. Hayvanlara yapılan zulümlerin cezalandırılması ve önlenmesi hakkında yasalarımızın yetersiz olduğunu belirten Kuas, “Kanunlar hayvanları can olarak değil, mal olarak görülüyor. Sahipli hayvan öldürüldüğünde mala zarar verme suçundan işlem yapılarak cüzi bir para cezası kesiliyor. Sahipsiz hayvan öldürüldüğünde de yapanın yanına kar kalıyor. Cezaların caydırıcı olması ve hayvan katlini yapanların hapis ile cezalandırılması gerekiyor” görüşünü dile getirdi. Kuas, bu cezalandırma kapsamına, sistematik olarak hayvan katli yapan belediye yetkililerinin de dahil edilmesini istedi.



“SATIN ALMA, SAHİPLEN”

Kuas, hayvan ticaretini yasaklayan yasa tasarısının bir an önce kanunlaşmasını beklediklerini söyledi. Yüksek miktarlarda para ödeyerek hayvan satın alan yurttaşlara da seslenen Kuas, “Bunu yapmayın. Hayvan barınaklarında sahiplenilmeyi bekleyen çok sayıda dostumuz var. Hiçbir ücret vermeden onları sahiplenin” çağrısında bulundu. Kuas, Urla gibi turistik

merkezlere gelen tatilcileri de uyararak, “Yaz başında kendilerini ve çocuklarını eğlendirmek için kedi – köpek alıyorlar, yaz sonu memleketlerine dönerken bu zavallı canlıları bırakarak açlığa ve ölüme mahkum ediyorlar. Onları sorumluluğa davet ediyor ve vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Yetkililerin bu sorunun çözümü için de önlem almalarını istiyoruz” diye konuştu.

HAYVANSEVERLER EYLEM YAPACAK

Urla Hayvan Hakları Platformu, İzmir'deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte Pazar günü eylem yapacak. Platform, yetkililere çağrıda bulunacak ve kamuoyunda hayvan hakları ile

ilgili farkındalık oluşturmaya çalışacak.

