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Bremen mızıkacıları masalında hangi hayvanlar var? (14 Mart Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan, takipçileriyle bu akşamın kopyasını paylaştı. Son zamanlarda sosyal medya ve mobil uygulama aracılığıyla düzenlenen bilgi yarışmaları büyük ilgi görüyor. Oyna Kazan, Instagram hesabından yayınladığı kopya ile "Bremen mızıkacıları masalında hangi hayvanlar var?" sorusunu sordu. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

20:49 -
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Bremen mızıkacıları masalında hangi hayvanlar var? (14 Mart Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan kopyası sosyal medyadan şu şekilde duyuruldu: “Akşam yarışmasının kopyası geldi! Bremen mızıkacıları masalında hangi hayvan dostlarımız vardı acaba?”

BREMEN MIZIKACILARI MASALINDA HANGİ HAYVANLAR VAR?

CEVAP: Bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horoz

BREMEN MIZIKACILARI HİKAYESİNİN KONUSU

Grimm Kardeşler (Jacob Grimm-Wilhelm Grimm)’in yazdığı masallardan biridir. Fabl uslübunda yazılmıştır. Sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun Bremen’e gidip orada müzisyenlik yapma düşleri ana temadır. Yola çıkarak iyi arkadaş olurlar. bir kız ve annenin evine giren hırsızlar girdiği bir evin önünde dururken bir canavar silüetini andırmaları (eşek üstünde köpek, onun üstünde kedi, onun üstünde de horoz) ve hepsinin bağırması sonucu ortaya çıkan kakofoni hırsızları korkutur. Bu canavar silüetinden korkan hırsızlar bir daha asla geri dönmezler. Dört kafadar da bu evde yaşarlar.

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