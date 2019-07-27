Bu araç neredeyse her gün bir can alıyor!

Kurallar gereği traktör kullanmak için F sınıfı ehliyet sahibi olunması gerekiyor ancak ehliyeti olmayanlar da rahatça traktör kullanabiliyor. Ağırlık kısmı genelde arkada olan traktörler, rampalarda dikkat edilmediği zaman kolayca devrilebiliyor.

Türkiye’de son günlerde bu şekilde meydana gelen traktör kazalarıysa dikkat çekiyor. Son bir ay içerisinde ülkede hemen hemen her gün traktörlerin ters dönmesi sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin arasında çocuk sürücülerin yer alması da dikkat çekiyor.

Türkiye’de 1 Temmuz 2019’dan bugüne kadar devrilen traktörlerin altında kalarak hayatını kaybeden kişi sayısı 35. Bu kazalarda onlarca kişi de yaralandı.

İşte DHA, İHA ve AA’da yer alan 27 günlük traktör kazaları;

27 TEMMUZ: Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde ters dönen traktör römorkun altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 TEMMUZ: Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Boztaş (41) kazayı yara almadan atlattı, oğlu Gürkan Boztaş (7) ise hayatını kaybetti.

25 TEMMUZ: Samsun’un Atakum ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen saman yüklü traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Burdur’daysa, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu traktörün altında kalan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

24 TEMMUZ: Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarladan dönen Ramazan Karaduman’ın (62) kullandığı 41 HN 031 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin önüne devrildi. Traktörün altında kalan talihsiz adam hayatını kaybetti.

22 TEMMUZ: İzmir’in Tire ilçesinde Recep Akyol idaresindeki 06 RF 911 plakalı traktör, Eğridere Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi. Sürücü Akyol, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

21 TEMMUZ: Malatya’nın Kale ilçesinde, Şerif Akgül’ün (70) kullandığı 44 AU 472 plakalı traktör, ilçeye bağlı İkizpınar Mahallesi’nde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.

Yine aynı gün Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

20 TEMMUZ: Manisa’nın Soma ilçesindeki traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Yine Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

19 TEMMUZ: Karaman’ın Ayrancı ilçesinde, Hüseyin Gündoğdu yönetimindeki traktör, Kavaközü köyü Yazılı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün altında kalan, sürücünün 14 yaşındaki oğlu Mevlüt Gündoğdu yaşamını yitirdi.

18 TEMMUZ: Denizli’nin Çameli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Diyarbakır’da da Hasan Gündüz yönetimindeki traktör de Bağacık Mahallesi’nde şarampole devrildi. Kazada yaralanan Gündüz, 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

17 TEMMUZ: Malatya’da Kale ilçesi Dedeköy Mahallesi’nde Sadık Pektaş (68), 44 BT 385 plakalı traktörle kayısı bahçesine giderken şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Pektaş, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinden torununun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yine Kastamonu’da Ahmet Demirci’nin (69) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Başakpınartepe köyü Karabeyler Mahallesi’ndeki engebeli arazide devrildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Demirci’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

16 TEMMUZ: Amasya’da Muharrem Çam’ın kullandığı 05 RD 807 plakalı traktör, Sevincer köyü yakınlarında Kuruçay Deresi’ne devrildi. olayda 3 kişi yaralandı.

15 TEMMUZ: Sivas’ın Suşehri ilçesinde freni tutmayınca kontrolden çıkan traktörden düşen baba öldü, araçtan atlayan oğlu ise yaralandı.

14 TEMMUZ: Sivas’ın Ulaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yine Samsun’da traktörden düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

13 TEMMUZ: Aydın’ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada tarktörde bulunan baba ve kızı yaşamını yitirdi.

12 TEMMUZ: Nevşehir'in Şahinefendi köyünde traktörü ile tarlaya gitmekte olan M.S.' nin yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan taşlara çarparak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11 TEMMUZ: Uşak’ta, devrilen traktörün altında kalan Yüce Karataş (64), hayatını kaybetti.

10 TEMMUZ: Van merkez Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

9 TEMMUZ: Sakarya’nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

8 TEMMUZ: Çorum’un Sungurlu ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

7 TEMMUZ: Bursa’nın Orhangazi ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü.

5 TEMMUZ: Sakarya’nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yine Denizli’nin Tavas ilçesinde, oğlunun kullandığı traktörden düşerek yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

4 TEMMUZ: Van’ın Özalp ilçesinde ot toplamaya gidenleri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yine Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Algı Mahallesinde tarlasını sulamaya giden 86 yaşındaki Seyfi Şanlı, traktörün devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

2 TEMMUZ: Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün metrelerce yüksekliğindeki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yine Denizli’nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Karahan (54) ile yanındaki eşi Meryem Karahan (52) ağır yaralandı.

1 TEMMUZ: Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sivas Akıncılar’da da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yine Van'ın Muradiye ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.