“Bu Ben Miyim?” hangi kanalda? 6 Mart Çarşamba Oyna Kazan ipucu ve kopya…

Oyna Kazan yarışmacı ipucu sorusu “Bu Ben Miyim?” programında geldi. 55 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmada erkenden elenmek istemeyen kullancılar Oyna Kazan kopya sorusu ve cevabını araştırmaya başladı. İşte 6 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu…

OYNA KAZAN KOPYA | İPUCU SORUSU

“55.000TL ödüllü yarışmanın kopyası geldi! Bugün saat 22:00’de yayına başlayacak olan “Bu Ben Miyim?” programıyla ilgili ne sormuş olabiliriz?” Şeklinde sorulan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı aşağıda;

Oyna Kazan ipucu: “Bu Ben Miyim?” adlı yarışma TLC’de yayınlanmaktadır. TLC’nin yeni programıdır.