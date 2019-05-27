‘Bu benim yüzüm değil toplumumuzun utancının yüzü’

Eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Berfin Özek uluslararası haber ajansı EPA’ya konuştu. EPA’ya açıklamalarda bulunan Berfin, psikoloji okumak istediğini ama korkunç saldırı sonrasında okulu bıraktığını söyledi.

BU TOPLUMUN UTANCININ YÜZÜ

Dört ay boyunca hastanede tedavi gören Berfin, “Ben bunu hak etmiyordum, bu benim yüzüm değil. Bu toplumumuzun utancının yüzü” dedi.Cildinin yandığı ve bir gözünün kör olduğu ve diğerinin de görme yetisinin azaldığı açıklanırken genç kadının 1.5 yıl boyunca ameliyat olacağı ve en az 5 operasyon geçireceği belirtildi.

Korkunç saldırıdan kısa bir süre sonra İskenderun Kadınları isimli sivil toplum kuruluşu bir kampanya başlattı. Kısa süre sonra olay meclise ulaşırken hükümet, genç kızın tedavi masraflarının karşılanacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı Berfin’in özel hastanedeki tedavisinin karşılanacağını açıklarken genç kadının tedavi sürecinin 1.5 yıl süreceğini duyurmuştu. EPA’nın haberinde Berfin’in en az 5 operasyon geçireceği açıklandı.

EPA’nın haberinde asitli saldırıların yaygın olmadığı fakat kadına şiddetin yaygın olduğu belirtildi. Haberde bu yılın ilk dört ayında 141 kadının öldürüldüğünü ve yüzlerce kadının da erkek şiddetine maruz kaldığı aktarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 15 Ocak’ta 2019’da İskenderun’a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak’ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek’in yolu iddiaya göre bir süre arkadaşlık yaptığı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Yeniden arkadaş olma isteğini reddedilen Çeltik, Özek’in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Berfin Özek’e asitli saldırıyı gerçekleştiren Ozan Çeltik ise, tutuklandı.

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