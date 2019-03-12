Bu cadde ‘Amerikan Koleji’ için 2 buçuk yıldır kapalı

Mersin'in Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Tarsus Amerikan Koleji bundan yaklaşık 2,5 yıl önce kolejin güvenliği gerekçesiyle kaymakamlıktan caddenin trafiğe kapatılması talep etmiş, talep üzerine Tarsus kaymakamlığı caddeyi trafiğe kapatmıştı. Kaymakamlığa dilekçe ile başvuran Caminur Mahallesi muhtarı ve bölge sakinleri Cengiz Topel Caddesi'nin yeniden trafiğe açılmasını istedi.

KOLEJ, KAYMAKAMLIĞA 2017'DE BAŞVURDU

Tarsus Amerikan Koleji idaresi, 18.01.2017'de kaymakamlığa resmi başvuruda bulunarak, ilkokul ile ortaokul binasının arasından geçen Cengiz Topel Caddesi'nin trafiğe kapatılması talebinde bulundu. Kaymakamlık isteği yerinde görerek, caddeyi trafiğe kapatırken, konuyu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Müdürlüğü'ne taşıdı. 15.02.2017'de toplanan kurul 2017/50 sayılı sayılı kararla konuyu ele alarak, istemi alt komisyona havale etti.

TAMAMEN KAPATILIP TABELALAR KONULDU

Alt Komisyonu'nun verdiği rapor UKOME Kurulu'nun, 15.03.2017'de ki toplantısında ele alandı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2017/74 sayılı karar ile söz konusu caddenin trafiğe kapatılarak, levhaların konulmasına karar verildi. Yapılan incelemeler sonucu, talebin Özel Tarsus Amerikan Kolejinin güvenlik tedbiri amacı ile araç trafiğine kapatılması hakkında başvurusunun bulunduğu ve güvenlik açısından talebin uygun olduğu ifade edildi. Okul çevresinde yeni trafik düzenlemesinin de yapılmasının hüküm altına alındığı kararda, “Özel Tarsus Amerikan Koleji'nin bulunduğu Cengiz Topel Caddesi üzerinde 0803 sokak ve 0805 sokak başlarına (Araç Giremez) levhalarının konulması, Özel Tarsus Amerikan Kolejinin güvenliği açısından belirlenen hususlar maddeler halinde belirtilmiştir” denildi.

MAHALLELİ AÇILMASINI İSTİYOR

Tarsus Amerikan Koleji'nin önündeki Cengiz Topel Caddesi'nin yaklaşık 2.5 yıldır trafiğe kapatılması Caminur Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle Muhtarı İbrahim Özışık, vatandaşların caddenin açılmasına yönelik taleplerini 11 Eylül 2007'da yazdığı dilekçe ile dile getirdi. Kaymakamlık Makamına verilen dilekçede, Amerikan Koleji yolunun kapatılmasının mahalle sakinleri arasında tedirginliğe sebebiyet verdiği ifade edilerek, açılması istendi. Konu ile ilgili konuşan Muhtar İbrahim Özışık şunları söyledi: “Bu karar baştan itibaren hatalı bir karardı. Caddenin kapatılmasıyla o bölgede yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Bu karar tamamen Amerikalıların isteğiyle ve vatandaş düşünülmeden alınan bir karardır. Tüm mahalle halkı olarak bu kararın kaldırılarak söz konusu caddenin trafiğe açılmasını istiyoruz. Madem ortada bir güvenlik sorunu var, o zaman okulun etrafındaki tüm cadde ve sokakları kapatsınlar. Okulun Doğu, Güney ve Kuzey de yer alan sokakları trafiğe açık iken, daha önce bulunan tarihi bina ile sonradan yapılan ilkokul binasının önünden geçen Cengiz Topel Caddesi'nin sadece trafiğe kapatılması Amerikalılara peşkeş çekmekten başka bir şey değildir. Bir an önce bu cadde trafiğe açılmalıdır.”