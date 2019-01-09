Bu da çakarlı seçim aracı!

AKP Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Eşin'in çakarlı seçim aracı Muğla-Aydın karayolunda seyrederken görüntülendi.

Geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlara bir de ‘çakarlı seçim arabaları’ eklendi. AKP Aydın Büyükşehir Başkan Aday Adayı Rıdvan Eşin’in çakarlı seçim arabası karayolunda ‘çakarlarını yakar vaziyette’ seyrederken görüntülendi.

Sadece ambulansların, hükümlü-sanık veya suçluyu takip eden, emniyet ve asayişi korumak adına olay yerine gitmekte olan zabıta ve polis araçlarının kullanabildiği çakarların

bir seçim arabasına niçin ve hangi izinle takıldığı ise anlaşılamadı.

İçişleri Bakanlığı 2017 yılında yayınladığı genelge ile ‘izinli’ araçların dışında çakarlı lamba kullanımını yasaklamıştı.