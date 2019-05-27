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Bu da Orman Müdürlüğü’nün sarayı…

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasında geçtiğimiz ay yapılan tadilat sırasında güvercinlerin girdiği çatı boşluğu delikleri kapatılmıştı. Bina çatısındaki kuşların mağdur olmaması için 48 girişi bulunan ‘kuş sarayı’ yapıldı ve Orman Bölge Müdürlüğü çatısına yerleştirildi.

Kemal ATLAN / Eskişehir
13:01 -
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Bu da Orman Müdürlüğü’nün sarayı…

Eskişehir'in Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısında kısa bir süre tadilat yapıldı. Tadilat sırasında güvercinlerin yuva yaptığı çatı delikleri kapanınca, 48 girişli olan altıgen ahşap yuva yapılarak çatıya kondu. Böylece hem kuşlar yuvasız kalmadı hem de bina dekoratif bir görüntüye kavuştu.

KUŞ SARAYLARI OSMANLIDAN MİRAS

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuş evlerinin, kuş saraylarının Osmanlıdan miras bir gelenek olduğunu belirterek, vinç ile müdürlük çatısına yerleştirilen kuş sarayını güvercinlerin hemen benimsediğini ve kullanmaya başladıklarını söylediler.

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