‘Binbir Surat’ geri döndü… Karakolu arayıp dolandırmak istediği kişinin numarasını istedi

'Binbir surat' lakabıyla 1990'lı yıllarda çok sayıda suça karışan Metin Kökçü bu kez İstanbul Bakırköy'de ortaya çıktı. Dolandırmak için gözüne, eşi cezaevinde olan bir kadını kestiren 'binbir surat' kadının numarasına ulaşabilmek için mahalle karakolu arayınca da baltayı taşa vurdu. İşte 'yok artık' dedirten olayın detayları...

Bakırköy Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi'ni arayan kamuoyunda ‘binbir surat’ lakabıyla bilinen Metin Kökçü isimli şahıs, kendisini savcı olarak tanıtıp eşi “Silahla yaralama suçundan” cezaevinde olan Tuğba S.'nin (39) numarasını istedi. Durumdan şüphelenen polis, “Kişisel bir bilgi, telefondan sizinle paylaşamayız sayın savcım” dedi.

POLİS KADININ EVİNE GİTTİ

Polisler daha sonra numarası istenen Tuğba S.'nin adresine meslektaşlarını gönderdiler. Eve giden polis, “Savcı olduğunu söyleyen bir kişi sizin numaranızı istedi. Telefon dolandırıcısı olabilir dikkat edin” dedi.

Polisin bilgilendirmesinden bir süre sonra, Tuğba S.'yi arayan bir kişi “savcı” olduğunu söyledi. Tuğba S.'ye “Eşin cezaevinde 25 bin lira verirsen çıkarırım. Yoksa çok ceza alır” dedi. Tuğba S. de bunun üzerine hemen polisi aradı. İhbar üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polisin yönlendirdiği Tuğba S., sahte savcı Metin Kökçü ile yeniden görüştü ve istediği parayı vereceğini söyledi. Şişli'de buluşma ayarlandı. Tuğba S.'ye seri numarası alınan paralar verildi. Tuğba S. de buluşma sırasında sahte savcıya paraları verdi. Bu sırada pusuda bekleyen ekipler harekete geçti. Sahte savcı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Metin Kökçü, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanan Kökçü cezaevine gönderildi.

1990’LARDA ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞTI

‘Sahte savcı’nın 1990’lı yıllarda kendini belediye başkanı, savcı ve hakim gibi kılıklara girerek çok sayıda kişiyi dolandıran Metin Kökçü olduğu ortaya çıktı. Kökçü’nün geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.