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Bu da seyyar mobil sahte içki imalathanesi

İstanbul’da bekçilerin durdurduğu kapalı kasa bir kamyonette onlarca şişe sahte içki ele geçirildi. Yapılan incelemede kamyonetin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Şaban S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Habip ATAM
12:01 -
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Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler park halindeki kapalı kasa bir kamyonetin durumundan şüphelendi. Aracın içinde bir kişinin olduğu bulunduğunu belirleyen bekçiler, şüpheliden araçtan inmesini istedi. Yapılan aramada araçta sahte içkiler olduğu belirlendi.

ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine şüpheli Şaban S. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 19 şişe sahte votka, 8 şişe sahte rakı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sahte içkiyi aracında ürettiğini itiraf eden Şaban T., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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