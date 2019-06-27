Bu da terhis çıkarması ! 350 asker aynı anda…

TBMM Genel Kurulu'nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

Gökçeada 5. Komando Alayı’nda da yeni askerlik düzenlemesiyle yaklaşık 350 asker erken terhis edildi. Memleketlerine dönmek için dün gece adadan saat 21.00 gemisiyle ayrılan askerler saat 23:00 sularında Eceabat iskelesine vardı. Geminin limana yanaşmasıyla askerlerin gemiden koşarak ve bağırarak inmeleri ortaya ilginç görüntüler çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan ilçede faaliyet gösteren minibüscüler askerleri Kabatepe'den ilçe merkezine taşımak için erkenden alanda hazır bulundu.