Bu gece hava durumuna dikkat! Karlı hafta sonu geldi… | Meteoroloji’nin son dakika hava durumu tahminleri

Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bu geceden itibaren hızla düşecek ve hafta sonu İstanbul’a sert bir hava hakim olacak. Trakya’da yoğun kar beklenirken Marmara Bölgesi’nin tamamı kar yağışından etkilenecek.

KARLI HAFTA SONU!

Bu gece etkisini hissettirmeye başlayacak ve hafta sonu boyunca kalacak olan soğuk hava dalgası haftanın ilk gününden itibaren etkisini kaybedecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN KAR UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir’in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELI °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edremit Körfezi, İzmir’in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası’nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yağmur ve sağanak yağışlı

MANISA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılar ile Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KIRIKKALE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KARS °C, 0°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı