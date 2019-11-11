Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlar yolda… Meteoroloji’den son hava durumu tahminleri

Yeni haftada sıcak günler devam ediyor. Hafta sonuna kadar sıcaklık düşmeden devam edecek, hafta sonuna doğru yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşecek. Türkiye güneşli günlerin ardından önümüzdeki hafta sonuna yağışlarla girecek…

YAĞIŞ ALAN ŞEHİRLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile öğle saatlerinde İstanbul’un batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri ile Muğla, Uşak ve Kütahya’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ÇORUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık