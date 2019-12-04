Bu kadarına da pes: Ambulansı dolmuşa çevirdiler

Tepki çeken olay Samsun’da yaşandı. Bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerde, acil anlamına gelen tepe lambasını yakan bir ambulans birden yol kenarında duruyor. Ambulansın içinde yolculuk yapan kişi inerek uzaklaşıyor ve ambulans yoluna devam ediyor.

Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca birçok kişi tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ambulansın yolcuyu indirdiği anları çeken aracın sürücüsü, görüntüleri 30 Kasım saat 18.00 sıralarında kayıt ettiğini belirterek “Dolmuş ambulans. Işıklarını bari söndürseydin, millette acele işi var sanıyor” diyerek sosyal medyada yayınladı.