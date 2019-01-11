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Bu katlima 22 bin TL Ceza!

Samsun Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme sahasında kaçak av yapan avcılar tespit edilerek yakalandı. İçlerinde nesli tükenmekte olan 57 yaban ördeğini katleden 2 avcıya toplam 22 bin 595 TL ceza verildi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
android-time 15:41
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Samsun Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme sahasında kaçak av yapan avcılar tespit edilerek yakalandı. İçlerinde nesli tükenmekte olan 57 yaban ördeğini katleden 2 avcıya toplam 22 bin 595 TL ceza verildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesi gündemde olan Kızılırmak Deltası’nda 6 Aralık günü meydana gelen ördek katliamı ile ilgili 2 kişi yakalandı. Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda nesli tükenmekte olan ördekleri de vuran 2 kişi jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda yakalandı.

Nesli tükenmekte olan 57 yaban ördeğini katlettiler. Foto: Sözcü

Nesli tükenmekte olan 57 yaban ördeğini katlettiler. Foto: Sözcü

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma kapsamında olayın failleri olduğu öğrenilen M.A. ve H. T.’ye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet” suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince toplam 22 bin 595 TL cezai yaptırım uygulandığı belirtildi.

 

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Son güncelleme: android-time 16:2511.01.2019
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