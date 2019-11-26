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Bu kez 10 işçi kule vince çıktı

15 Aralık 2011 yılında ihale edilen, temeli ise 28 Mayıs 2013'te dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından atılan ancak ihaleyi kazanan firmaların yaşadığı ekonomik sorunlar nedeni ile çalışmaların birçok kez durduğu Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında işçileri başlattığı eylem sürüyor.

Mehmet SERBES
15:57 -
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Bu kez 10 işçi kule vince çıktı

Müteahhidin taahhütlerini yerine getiremeyip işi bırakmasının ardından yeniden ihale edilmesine rağmen alt yapı ve üst yapı inşaatında aradan geçen 9 yıllık süre içinde yeterli ilerleme sağlanamayan, Çukurova Havalimanında 3 aydır maaş alamadıklarını öne süren işçilerin önceki gün başlattıkları eylem yeni katılımlarla devam ediyor.

Üç aydır maaş alamayan işçilerden 50 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıkanların sayısı arttı. Dün bir işçinin çıktığı kule vinçlere bugün 10 işçi çıktı. İşçiler firma yetkilileri ve jandarmanın uyarılarına rağmen aşağı inmedi. Kule üzerindeki işçilerin, “Haklarımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Maaşlarımız ödenene kadar inmeyeceğiz' dediler.

Binali Yıldırım Ekonomi Ekonomi Bakanı eylem Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik
Son güncelleme: 16:09 26.11.2019
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