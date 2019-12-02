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Bu kez zillere tarih atıldı, bir kent tedirgin oldu!

Mersin'de bazı evlerin zillerinin altına kurşun kalemle tarih yazılması kentte tedirginlik yarattı. Valilikten yapılan açıklamada olayın ideolojik bir boyutunun olmadığı ve yardım toplayan bir kadının zillere tarih attığı açıklandı. Öte yandan İzmir'deki Alevilere yönelik çirkin işaretleme olayının failleri de henüz yakalanmadı.

12:16 -
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Bu kez zillere tarih atıldı, bir kent tedirgin oldu!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili basın yayın organlarında Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği yönünde haberlerin çıktığı anımsatıldı.

Bu işaretlemelerin Alevi vatandaşlarına yönelik olmadığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, “Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir bayan şahıs tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili bayan da verdiği ifadede gezdiği bölgelerle, girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir.” denildi. (AA)

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Son güncelleme: 12:21 02.12.2019
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