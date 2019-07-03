Bu köpeği bu hale getirenler, insanlığınızdan utanın!

Gaziantep’teki bir anız yangınında yaralanan köpek yavrusu tedavi altına alındı. Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yanıkları bulunan bir köpek görüldüğü ihbarı aldı.

Yetkililer olay yerine gittiklerinde yanıkları bulunan ve zifte bulanmış, 3 aylık olduğu tahmin edilen köpek yavrusu ile karşılaştı.

Yapılan incelemede bölgedeki anız yangını sırasında mahsur kalıp yaralandığı ve kaçmaya çalışırken zift dolu bir bidona düştüğü tespit edilen köpek, derneğe getirilerek tedavi altına alındı.

Vücudundaki zift temizlendikten sonra tedavisine başlanan ve “Ateş” adı verilen yavru, şefkat gösterecek yeni sahibini bekliyor.

Veteriner Esra Taşkın, yaptığı açıklamada, anız yangınından kaçmaya çalışırken yaralanan ve bu sırada zifte düşen yaralı köpeğin tedavisini sürdürdüklerini söyledi.

Köpeği derneğe getirdikten sonra yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda ziftten arındırıldığını aktaran Taşkın, daha sonra yanık yaralarına müdahale etmeye başladıklarını ifade etti.

Taşkın, köpeğin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini dile getirerek, “Herkesin bildiği gibi anız yakmak yasak ama buna rağmen insanlarımız anız yakmaya devam ediyor. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü anız yakarak sadece toprağa değil aynı zamanda kedi, köpek, kertenkele gibi doğa canlılarının da ölümüne sebep olabiliyorsunuz.” diye konuştu.

Köpeğe “Ateş” adını verdiklerini belirten Taşkın, tedavisini sürdürecekleri hayvanın yaşadığı travmayı en kısa sürede atlatabilmesi için şefkate bu nedenle de kendisini sahiplenecek bir hayvansevere ihtiyacı olduğunu söyledi.

AA