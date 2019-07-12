Bu nasıl insan? Su kabını döktü sonra çöpe attı

Ayvalık'ta Sarımsaklı olarak adlandırılan bölgede hayvanlar için bırakılan su kabı kimliği belirsiz bir kadın tarafından dökülerek çöpe atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Burası Sarımsaklı Ayvalık. Bir kadın susayan hayvanlar için konan bir kap suyu onlara çok görmüş, hiç üşenmeden suyu döküp kabı çöpe atıyor. Onca insan su kabının yanından geçip gidiyor, bu yüreksiz kadın hayvanların suyuna gözünü dikiyor ve bir yudum suyu onlardan esirgiyor. Telefon ile görüştük. Uyarıları yaptık. Bundan sonra dökeceğini sanmıyorum. Gerekli işlemleri de başlattık” dedi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok hayvansever duruma tepki gösterirken, yaşanan olayın bölgede ilk olmadığı öğrenildi.