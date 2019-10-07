Bu okula öğrencileri çağırdılar veliler isyan etti!

SIKINTI YOKMUŞ!

İstanbul’da depremin ardından bazı okullarda hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Küçükçekmece Gültepe İlkokulu’nda yapılan teknik incelemenin ardından eğitime 2 gün ara verilmişti. Okul yönetimi öğrenci velilerine gönderdiği telefon mesajıyla sıkıntılı bir durumun olmadığını, çocuklarını okula göndermelerini istedi.

OKUL YÖNETİMİNDEN MESAJ

Deprem sonrası eğitime iki gün ara verilen okulda, okul yönetiminin öğrenci velilerine aşağıdaki mesajı attığı ileri sürüldü; “İyi akşamlar arkadaşlar. İkinci kez okulu incelemeye gelen ekip (4 Prof.) tarafından aletlerle yapılan inceleme sonucu sıkıntılı bir durumun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle yarın eğitim öğretime devam ediyoruz. Mesajı velilerimizle paylaşalım”

VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEDİ

Bu mesaj üzerine çocuklarıyla birlikte okula gelen veliler, okuldaki çatlayan kolon ve duvarlarını görmesi üzerine çocuklarını okula göndermedi. Öğrenci velileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği karara tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veliler bir süre eylem yaptı.