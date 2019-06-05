Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bahçeli: Herkes medyada bunu görmelidir

MHP lideri Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimlerinin arkasında FETÖ ve PKK olduğunu söyledi. "Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır" diyen Bahçeli, 23 Haziran öncesinde MHP milletvekillerinin de İstanbul'da aktif çalışma yapacağını ifade etti. Bahçeli Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılması planlan ortak TV programıyla ilgili olarak "Herkes medyada bunu görmelidir" dedi.

15:26 -
Haberler Gündem
Bahçeli: Herkes medyada bunu görmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma programının ardından konuşan Bahçeli, Pençe Harekatı’yla ilgili, “Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır” ifadesini kullandı.

Bahçeli, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapılması planlan ortak TV programıyla ilgili, şunları söyledi:

“İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir”

Son güncelleme: android-time 15:56 05.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more