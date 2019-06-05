Bahçeli: Herkes medyada bunu görmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma programının ardından konuşan Bahçeli, Pençe Harekatı’yla ilgili, “Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır” ifadesini kullandı.

Bahçeli, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapılması planlan ortak TV programıyla ilgili, şunları söyledi:

“İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir”