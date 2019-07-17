‘Bu şehir Ordu’dan yönetiliyor Pensilvanya’dan değil’

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. Yıl Dönümü Anma Programında meydana toplanan kalabalığa konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN KİMİ KASTETTİ?

15 Temmuz olayının 2016'da bitmediğini ve etkilerinin hâla devam ettiğini dile getiren Başkan Hilmi Güler, “Eğer tedbir almazsak korkarım ki devam edecek. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. En büyük kötülük dinimize yapılmıştır. Hizmet kelimesi en ağır darbeyi almıştır. Herkes birbirinden şüphe eder olmuştur. Ben Ordu'ya gelince Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil demiştim. Ordu'nun yakasından ellerini çeksinler. Biz halkımıza karşı sorumluyuz. Hiçbir çıkar grubuna değil. Ne söz verdiysek sözümüzde duruyoruz. 15 Temmuz günü yaşananların bir daha tekrar etmemesi için Ordu'dan çıkan bu örnek çalışmalar ülkemiz içinde örnek olacaktır. Aksi takdirde ülkemiz bunlarla devamlı cebelleşmek zorunda kalacaklardır” dedi.