Bu yıl şubat ayı kaç gün? 2019 Şubat ayı kaç çekiyor?

Şubat ayına halk arasında gücük ay da denir. Artık yıllarda yani her dört yılda bir şubat ayını bir gün uzun yaşarız. Bunun sebebi ise dünyanın güneş etrafında dönme süresidir. Dünya güneş etrafında 365 gün 6 saate dönme hareketini tamamlar. Artık kalan 6 saatler ise 4 yılda bir şubat ayına eklenir.

2019’DA ŞUBAT KAÇ GÜN?

Merak ettiğimiz yılın son iki basamağını 4’e tam bölebiliyorsak 29, tam bölemiyorsak 28 gün çeker. Şubat ayı 2019 28 gün olacak.

GREGORYEN TAKVİM

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. “July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat’tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.