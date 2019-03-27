Bugün bitmeyecek! Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri…

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



METEOROLOJİ’DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Ülkemizin 28.03.2019 Perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Doğu bölgelerimizde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Çarşamba öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor. Perşembe (28.03.2019) günü yeni gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimleri (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ağırlıklı beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere önümüzdeki bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların meydana getirebileceği buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibi yapılarak oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.