Bugün Dünya Türk Kahvesi günü! 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun…

Pürüzsüz köpüğü ve eşsiz kokusuyla kültürümüzün vazgeçilmezi olan Türk kahvesi için bugün önemli bir gün. 5 Aralık günü Dünya Türk Kahvesi günü olarak kutlanıyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası’ndan geldiği biliniyor.

TÜRK KAHVESİ’NİN TARİHÇESİ

Kahvenin kökeni Arap yarımadası olarak bilinir. İlk bilgiler 10. yy'da bir Arap doktoru olan Rhazes'e uzansa da, kullanım MS 575 yıllarında başlar. Bazı araştırmacılara göre kahve adının kahvenin üretim beşiği olan Güneybatı Etiyopya'nın Kaffa şehriyle ilgisinden geldiği tahmin edilmektedir. Farklı düşüncelere göre ise Arapçada şarap anlamında kullanılan kahva zamanla “kahve”ye dönüşür. Kahve, Yemen'den Mekke ve Medine'ye oradan 15. yy. sonunda seyyahlar vasıtasıyla İran, Mısır, Türkiye ve oradan Avrupa ülkelerine yayıldı.