Bugün iftar saat kaçta açılacak? İftar saatleri 2019: Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya’da iftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar vakitleri…

Milyonlarca mümin Ramazan ayı bereketini sofralarına her iftar gününde taşıyor. İftara kısa bir zaman kala sabırsızlık artıyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin cevabını aradığı 2019 Ramazan imsakiyesini ve iftar saatlerini haberimizde derledik. Ramazan ayında, rahmet ve bereketin kapıları aralanıyor, dualar ve ibadetler kabul ediliyor. İşte il il iftar saatleri…

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İZMİR İFTAR SAATLERİ

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ANTALYA İFTAR SAATLERİ

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İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”